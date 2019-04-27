Трамп: США приближаются ко второй Великой депрессии из-за политики Байдена

Политик раскритиковал экономическую политику Джо Байдена.

Бывший американский президент Дональд Трамп публично заявил о том, что страна движется ко второй Великой депрессии. Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления перед своими сторонниками в местном штате Нью-Гемпшир. По мнению эксперта, в стране сейчас фиксируются значительные экономические трудности, большая инфляция, а доллар США теряет свои позиции на мировой арене. Трамп добавил, что к таким последствиям страну привела политика действующей администрации Белого дома при Джо Байдене.

США движутся к депрессии, как это было в 1920-х годах. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что Великой депрессией общество называет начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США мировой экономический кризис, который продолжался десять лет.

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Фото и видео: YouTube / CNN-News18