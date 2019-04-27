Трамп вновь приписал Ленину слова о подсчете голосов на выборах

Политик уверен в том, что Байден "сфальсифицировал" выборы.

Бывший американский президент Дональд Трамп вновь приписал советскому руководителю Владимиру Ленину слова о подсчете голосов на выборах. В рамках выступления перед сторонниками в штате Нью-Гемпшир политик напомнил избирателям о результатах президентских выборах 2020 года, на которых он потерпел поражение, в то время как лидером Белого дома стал Джо Байден. Представитель Республиканской партии в очередной раз заметил, что итоги голосования граждан страны были сфальсифицированы,.

Вы знаете Ленина? Слышали о нем когда-нибудь? Он говорил: "Тот, кто считает голоса, важнее кандидата"... Дональд Трамп, экс-президент США

Республиканец произнес фамилию Ленина с ударением на "и", утверждая перед американцами, что "так говорят в России". Ранее Трамп уже приписывал Ленину эти слова, когда выступал на митинге, организованного в штате Пенсильвания. Этот инцидент зафиксирован в сентябре 2022 года.

Трамп высмеял Байдена за неловкое поведение на сцене.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18