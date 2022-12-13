Трамп высмеял Байдена за неловкое поведение на сцене

Политик раскритиковал оппонента за предвыборное видеообращение к народу.

Бывший американский президент Дональд Трамп высмеял действующего главу администрации Белого дома Джо Байдена за неловкое поведение на сцене. В рамках своего выступления перед сторонниками в штате Нью-Гемпшир политик обратил внимание на выдвижение оппонента на второй срок в Вашингтоне. Эксперт раскритиковал демократа за то, что он решил записать видеообращение, а не выйти с объявлением публично.

Байден объявил о запуске президентской кампании, выпустив записанное заранее видео... Как думаете, будет хоть раз такое, что он встанет и скажет: "Я баллотируюсь в президенты. Куда мне идти, куда, черт возьми, мне идти? Я хочу уйти". Дональд Трамп, экс-глава США

После этих слов Трамп решил спародировать своего политического оппонента, спикер отошел от трибуны, разводя руками и делая вид, будто не понимает, куда ему идти.

Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18