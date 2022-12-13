Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп

Экс-лидер Белого дома раскритиковал оппонента за видеообращение.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил журналистам с местного телеканала Newsmax о том, что повторное выдвижение действующего американского лидера Белого дома Джо Байдена закончится плохо для государства. По мнению политика, в настоящее время ему трудно поверить в повторное участие Джо Байдена за главный пост в США. Он раскритиковал оппонента за объявление о выдвижении кандидатуры, которое Байден сделал через видеоклип, размещенный в социальных сетях. Такое решение позволило Джо Байдену переснять несколько раз кадры, чтобы "получилось правильно".

Думаю, что-то плохое может случится. У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах.

Фото и видео: YouTube / Newsmax