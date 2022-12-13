Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах

Экс-глава США дал предвыборные обещания Республиканской партии.

Бывший американский лидер Белого дома Дональд Трамп намерен в случае своей победы на президентских выборах 2024 года разрешить украинский конфликт еще до того, как политик въедет в административное здание в Вашингтоне. Соответствующее заявление политик сделал в рамках своего выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Флорида. Экс-глава государства напомнил избирателям о том, что он лично знаком как с российским коллегой Владимиром Путиным, так и украинским главой Владимиром Зеленский. Дональд Трамп вспомнил, что в рамках телефонного разговора украинский президент "был очень мил".

Нам нужно будет привести в порядок наши города и сделать много всего, даже еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете. Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной. Дональд Трамп, экс-президент США

Американский политик считает себя единственным кандидатом в президенты США на следующих выборах, который способен предотвратить Третью мировую войну и втягивание в этот кризис Вашингтон.

Трамп пообещал добиться экономической независимости от Китая в случае победы на выборах.

Фото и видео: YouTube / Republicans

