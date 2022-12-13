Трамп пообещал добиться экономической независимости от Китая в случае победы на выборах

Экс-глава США считает, что у КНР слишком много власти.

Бывший лидер Белого дома Дональд Трамп пообещал сторонникам в случае победы на президентских выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая, а поэтому лишить Пекин статуса (режима) для наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления в штате ФЛорида перед членами Республиканской партии.

Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле... Я добьюсь тотальной независимости от Китая. У них слишком много власти в нашей стране. Дональд Трамп, экс-президент США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в пятницу 21 апреля о том, что если ему удастся одержать победу на президентских выборах в 2024 году и снова возглавить администрацию в Вашингтоне, то страна будет полностью независима от КНР. Трамп подчеркнул, что сейчас власти США дают китайским коллегам денежные средства, а также отправляют туда нефтяные запасы.

Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Фото и видео: YouTube / Republicans