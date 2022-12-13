Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является очень умным, хитрым и безжалостным человеком. Такую характеристику председателю КНДР дал бывший американский президент Дональд Трамп, который выступил в эфире местного подкаста Full Send Podcast для YouTube-канала. Экс-лидер Белого дома пояснил, что Ким Чен Ыну удалось установить контроль над местными военнослужащими, а также всеми людьми в государства. Политик ответил на просьбу ведущего шоу описать северокорейского лидера одним словом. Дональд Трамп выбрал прилагательное "интересный".
Очень умный, очень хитрый и очень безжалостный...генетически был рожден довольно умным.
Дональд Трамп, экс-президент США
Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия.
Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST
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