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Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну

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Политик считает коллегу из Северной Кореи "интересным человеком".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является очень умным, хитрым и безжалостным человеком. Такую характеристику председателю КНДР дал бывший американский президент Дональд Трамп, который выступил в эфире местного подкаста Full Send Podcast для YouTube-канала. Экс-лидер Белого дома пояснил, что Ким Чен Ыну удалось установить контроль над местными военнослужащими, а также всеми людьми в государства.  Политик ответил на просьбу ведущего шоу описать северокорейского лидера одним словом. Дональд Трамп выбрал прилагательное "интересный".

Очень умный, очень хитрый и очень безжалостный...генетически был рожден довольно умным.

Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST

Теги: дональд трамп, ким чен ын, кндр, северная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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