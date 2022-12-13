Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Политик считает коллегу из Северной Кореи "интересным человеком".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является очень умным, хитрым и безжалостным человеком. Такую характеристику председателю КНДР дал бывший американский президент Дональд Трамп, который выступил в эфире местного подкаста Full Send Podcast для YouTube-канала. Экс-лидер Белого дома пояснил, что Ким Чен Ыну удалось установить контроль над местными военнослужащими, а также всеми людьми в государства. Политик ответил на просьбу ведущего шоу описать северокорейского лидера одним словом. Дональд Трамп выбрал прилагательное "интересный".

Очень умный, очень хитрый и очень безжалостный...генетически был рожден довольно умным. Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST