Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Экс-президент США считает, что эту инициативу поддержат в России и Китае.

Бывший американский президент Дональд Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления. Соответствующее заявление политик сделал в рамках собственного выступления в эфире местного подкаста Full Send Podcast для YouTube-канала. Одной из задач для себя, которую экс-лидер Белого дома будет готов заняться в случае своего переизбрания на пост, будет вопрос достижения "денаклеаризации всего".

Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия... Россия бы это сделала и Китай бы это сделал. Я говорил об этом с Путиным и ему идея понравилась Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST