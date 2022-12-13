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Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

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Экс-президент США считает, что эту инициативу поддержат в России и Китае.

 Бывший американский президент Дональд Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления. Соответствующее заявление политик сделал в рамках собственного выступления в эфире местного подкаста Full Send Podcast для YouTube-канала. Одной из задач для себя, которую  экс-лидер Белого дома будет готов заняться в случае своего переизбрания на пост, будет вопрос достижения "денаклеаризации всего".

Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия... Россия бы это сделала и Китай бы это сделал. Я говорил об этом с Путиным и ему идея понравилась

Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST

Теги: владимир путин, дональд трамп, китай, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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