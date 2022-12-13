Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта

Бывший американский президент Дональд Трамп упрекнул действующую администрацию в Вашингтоне в выводе войск из Афганистана. В эфире местного подкаста Full Send Podcast для YouTube-канала политик отметил, что видит связь между решением Белого дома и постановлением России начать на территории Украины свою специальную военную операцию. Момент покидания войсками США страны Ближнего Востока экс-глава страны назвал самым позорным в истории.
Когда Путин и Си увидели нашу некомпетентность и что мы не знаем, что делаем, это подстегнуло идти и действовать на Украине.
Дональд Трамп, экс-президент США
Дональд Трамп добавил, что во время его президентства в Вашингтоне украинский конфликт не был бы возможен, как и риск возникновения военных действий Китая в отношении острова Тайваня.
Трамп: Россия не подрывала "Северные потоки".
Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все