Трамп обвинил власти США в провоцировании украинского конфликта

Экс-глава США назвал самый позорный

Бывший американский президент Дональд Трамп упрекнул действующую администрацию в Вашингтоне в выводе войск из Афганистана. В эфире местного подкаста Full Send Podcast для YouTube-канала политик отметил, что видит связь между решением Белого дома и постановлением России начать на территории Украины свою специальную военную операцию. Момент покидания войсками США страны Ближнего Востока экс-глава страны назвал самым позорным в истории.

Когда Путин и Си увидели нашу некомпетентность и что мы не знаем, что делаем, это подстегнуло идти и действовать на Украине. Дональд Трамп, экс-президент США

Дональд Трамп добавил, что во время его президентства в Вашингтоне украинский конфликт не был бы возможен, как и риск возникновения военных действий Китая в отношении острова Тайваня.

Трамп: Россия не подрывала "Северные потоки".

Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST