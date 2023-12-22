В офисе генсека ООН заявили, что поддерживает связи со всеми странами

Стефан Дюжаррик оценил принятие резолюции ЕП, нацеленную на осуждение России.

Всемирная организация поддерживает отношения со всеми 193 странами-членами ООН. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранец прокомментировал прессе принятие депутатами Европейского парламента новой антироссийской резолюции.

Мы остаемся на связи и поддерживаем отношения со всеми 193 странами-членами Организации. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил документ, в котором утверждается, что президентские выборы на территории России якобы были недемократическими. В тексте говорится о том, что во время голосования жителям страны не предоставили настоящих альтернативных кандидатов. Также политики сочли "незаконным" проведение голосования в новых регионах страны. В ЕП призвали международное сообщество не признавать легитимными результаты президентских выборов в России. Они рекомендовали ограничить отношения с Москвой вопросами, касающимися регионального мира, гуманитарной проблематики и прав человека.

В ООН выступили за свободу вероисповедания.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций