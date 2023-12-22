В ООН выступили за свободу вероисповедания

Стефан Дюжаррик оценил арест представителя УПЦ Арсения.

Всемирная организация твердо убеждена в праве на свободу вероисповедания. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранный эксперт прокомментировал арест настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения

Мы твердо убеждены в свободе вероисповедания. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала настоятеля Святогорской лавры 24 апреля. В самой обители прошли обыски. Религиозному деятелю предъявили обвинения в распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины.

Генсек ООН на встрече с главой МИД Ирана призвал к сдержанности.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций