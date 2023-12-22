Генсек ООН на встрече с главой МИД Ирана призвал к сдержанности

Стефан Дюжаррик оценил послание, которое получил от Гутерриша Хосейн Амир Абдоллахиян.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш на встрече, которая состоялась в четверг, 18 апреля, с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном указал иностранному дипломату на необходимость максимальной сдержанности всех сторон на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генсек на встрече подтвердил свою позицию, которую он представил на заседании Совета Безопасности ООН в отношении иранской атаки на Израиль, а также указал на необходимость максимальной сдержанности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о том, что перехватили 99 процентов летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов. Власти страны добавили, что они готовят собственный ответ на воздушный удар. Тегеран заверил общественность, что не планирует дальнейших действий после недавней атаки, а также не хочет эскалации регионального конфликта. При этом в Иране добавили, что готовы жестко и при помощи более смертельного оружия реагировать на возможный ответ Израиля.

ООН обеспокоена риторикой на Ближнем Востоке в контексте возможного ответа Израиля.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций