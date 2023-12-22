ООН обеспокоена риторикой на Ближнем Востоке в контексте возможного ответа Израиля

Стефан Дюжаррик оценил вероятность эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Всемирная организация обеспокоена все более опасной риторикой, которая наблюдается на Ближнем Востоке, а также призывает все стороны в регионе к максимальной сдержанности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом иностранец прокомментировал вопрос обсуждения еврейским государством возможный ответ на воздушный удар со стороны Тегерана по израильским военным объектам.

Мы наблюдаем все больше опасной риторики в регионе и мы этим очень обеспокоены. Мы продолжаем призывать к максимальной сдержанности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля. Власти страны назвали такие действия ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую ЦАХАЛу атаку на консульский отдел посольства Ирана, расположенный в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили зрителям и читателям о том, что целями ударов стали военные объекты противника. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99 процентов из порядка 300 летевших снарядов. Известно, что незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций