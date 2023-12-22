В ООН прокомментировали обстрел съемочной группы "Вести Луганск"

Стефан Дюжаррик не знает подробностей трагедии.

Во Всемирной организации, комментируя обстрел Вооруженными силами Украины съемочной группы телеканала "Вести Луганск", обратили внимание на риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру в региональных конфликтах. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт не стал осуждать действия ВСУ.

У нас нет конкретных деталей на этот счет. Мы видели сообщения. Могу сказать, что это вновь показывает те риски, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру, пытаясь освещать события. Думаю, журналисты во всем мире изо всех сил стараются выполнять свою работу. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что местное правительство на территории Луганской народной республики сообщило о том, что съемочная группа оказалась под обстрелом армии киевского режима на Кременском направлении. В результате инцидента оператор оказался ранен в ногу, а корреспондент Артем Юндас контужен.

Глава МАГАТЭ выступит 15 апреля в СБ ООН в связи с атакой ВСУ на Запорожскую АЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций