Стефан Дюжаррик подтвердил участие Рафаэля Гросси в СБ ООН.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступит в Совете Безопасности Всемирной организации на заседании от 15 апреля. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт отметил, что в указанный день дипломаты обсудят атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Ранее российский постоянный представитель Василий Небензя сообщил прессе о проведении 15 апреля заседания в связи с нападениями ВСУ на ЗАЭС.

В понедельник директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси будет находиться в здании, он выступит с докладом перед Советом Безопасности ООН. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что последние несколько дней армия киевского режима практически ежедневно совершает воздушные атаки на ЗАЭС с помощью беспилотников. Для примера, 5 апреля ВСУ нанесли удар несколькими дронами по территории в районе грузового порта и азотно-кислородной станции под номером два ЗАЭС. Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем станции экспертами не зафиксировано.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций