Стефан Дюжаррик оценил материал The Washington Post о предложении Трампа "уступить" земли Украины России.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш хочет завершения регионального конфликта на Украине при соблюдении принципа территориальной целостности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Иностранец прокомментировал слова бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что политик в случае своего переизбрания на высший должностной пост США будет добиваться от киевского режима территориальных уступок Москве для завершения кризиса в регионе.

Он хочет видеть завершение конфликта на основе соответствующих резолюций ООН и при соблюдении территориальной целостности Украины. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее, 7 апреля зарубежная газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года, намерен добиваться от Украины территориальных уступок для завершения конфликта. Эксперты сообщили журналистам о том, что предложение республиканца заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и Донбасс.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций