Фархан Хак оценили дополнительный пакет для ВСУ, который одобрили власти США.

Всемирная организация не наблюдает условий для мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом иностранец прокомментировал прессе подписание американским лидером Джо Байденом пакета законов об оказании военной помощи армии киевского режима. СМИ хотели узнать о том, считает ли генсек, что стремление Вашингтона выделить 61 миллиард долларов на военную помощь для ВСУ способствует достижению мира в кризисной ситуации.

Наши опасения в связи с ситуацией на Украине хорошо известны, они не изменились. Мы надеемся, что, когда будут благоприятные условия, ситуация на Украине будет урегулирована путем переговоров в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

ООН не может проверить заявление ФСБ о причастности Киева к теракту в РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций