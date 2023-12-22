ООН не может проверить заявление ФСБ о причастности Киева к теракту в РФ

Фархан Хак прокомментировал слова Александра Бортникова.

Всемирная организация не располагает информацией, с помощью которой можно было бы проверить или подтвердить заявление руководителя российской ФСБ Александра Бортникова о том, что за терактом в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" стоят украинские власти в том числе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Мы не обладаем информацией, чтобы проверить или подтвердить это. Такова наша позиция по этому вопросу. Фархан Хак,зампресс-секретаря генсека

Иностранный эксперт напомнил СМИ о сделанном 22 марта заявлении Антониу Гутерриша, в котором тот решительно осудил террористическую атаку на Красногорск и выразил соболезнования семьям погибших, народу и российскому правительству.

Офис генсека ООН предложил государствам самим интерпретировать Устав ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций