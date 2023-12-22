Фархан Хак оценил слова Василия Небензи.

Во Всемирной организации посоветовали государствам самим интерпретировать Устав ООН, комментируя возникшие дискуссии в Совете Безопасности (СБ) о том, обязательны ли к исполнению резолюции СБ. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Иностранец не смог подтвердить СМИ, что все документы, принятие членами Совбеза, обязательны к исполнению всеми участниками.

Я бы просто направил вас обратиться к Уставу ООН <...>, это статья 25 <...>, я предлагаю вам делать свои собственные интерпретации. Выполнение резолюций требует времени, а обеспечение выполнения резолюций в конечном итоге зависит от международного сообщества в целом. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека

Напомним, что российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил коллегам о том, что заседание СБ ООН не имеют смысла в том случае, если американцы не считают себя связанными положениями Устава. Таким образом дипломат прокомментировал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция СБ ООН с требованием немедленного прекращения огня на территории сектора Газа не является обязательной к исполнению.

ООН рассчитывает на немедленное прекращение огня в Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций