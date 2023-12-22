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ООН рассчитывает на немедленное прекращение огня в Газе

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Фархан Хак рассказал о ситуации на Ближнем Востоке в Рамадан.

Всемирная организация рассчитывает на немедленное установление режима прекращения огня на территории Сектора Газа согласно принятой в Совете Безопасности резолюцией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на просьбу СМИ прокомментировать заявление израильского министра  по обороне Йоава Галанта, о том что еврейское государство продолжит действовать против палестинского радикального движения ХАМАС повсюду. Фархан Хак процитировал текст резолюции с требованием немедленного прекращения огня в месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. 

Да, я уже говорил, что все резолюции Совета Безопасности являются частью международного права, включая эту. Как эта, так и все остальные должны исполняться.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс покинет пост после июня.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: ближний восток, оон, рамадан, режим прекращения огня, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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