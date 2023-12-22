ООН рассчитывает на немедленное прекращение огня в Газе

Фархан Хак рассказал о ситуации на Ближнем Востоке в Рамадан.

Всемирная организация рассчитывает на немедленное установление режима прекращения огня на территории Сектора Газа согласно принятой в Совете Безопасности резолюцией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на просьбу СМИ прокомментировать заявление израильского министра по обороне Йоава Галанта, о том что еврейское государство продолжит действовать против палестинского радикального движения ХАМАС повсюду. Фархан Хак процитировал текст резолюции с требованием немедленного прекращения огня в месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

Да, я уже говорил, что все резолюции Совета Безопасности являются частью международного права, включая эту. Как эта, так и все остальные должны исполняться. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс покинет пост после июня.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций