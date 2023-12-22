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Замгенсека ООН Мартин Гриффитс покинет пост после июня

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Фархан Хак объяснил причину ухода иностранца с должности.

Заместитель генерального секретаря Всемирной организации Мартин Гриффитс по гуманитарным вопросам покинет свой должностной пост после июня 2024 года из-за состояния здоровья. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. 

Координатор чрезвычайной помощи сообщил о своем намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Господин Гриффитс останется на своем посту до конца июня, чтобы обеспечить плавный переход.

Фарханх Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

ООН заявила о стремлении к денуклеаризации Корейского полуострова после запуска ракет КНДР.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: мартин гриффитс, оон, фархан хак
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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