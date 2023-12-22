ООН заявила о стремлении к денуклеаризации Корейского полуострова после запуска ракет КНДР

Фархан Хак оценил запуск баллистического оружия властями КНДР.

ООН рассчитывает на достижение поддающейся контролю денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Иностранец дал комментарий относительно запуска Северной Кореей баллистических ракет. Это мероприятие состоялось в ночь с 17 на 18 марта.

Генсек последовательно призывает к деэскалации и полному выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности, к созданию условий, благоприятствующих диалогу, и к возобновлению переговоров. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что власти КНДР ранее отправили несколько баллистических ракет. По уточненным данным от японского министерства обороны, которые опубликовали авторы из местного новостного агенства Kyodo, КНДР запустили три ракеты, которые пролетели по 350 километров при максимальной высоте в 50 километров. Объекты упали в море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова.

ООН продолжит взаимодействовать с Россией, заявили в офисе Гутерреша.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций