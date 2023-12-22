ООН продолжит взаимодействовать с Россией, заявили в офисе Гутерреша

Фархан Хак оценил президентские выборы в России.

ООН продолжит взаимодействовать с российским правительством после избрания Владимира Путина президентом, эксперты соблюдают стандартные процедуры, которые применяются к избранным мировым лидерам. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Иностранец прокомментировал позицию офиса по поводу прошедших в России президентских выборов. Также он отреагировал на запрос о том, будет ли Гутериш связываться с Путиным или каким-то другим способом поздравлять главу государства.

У нас нет комментариев по данным выборам в целом. Когда правительство будет сформировано, мы последуем стандартным процедурам в том, что касается взаимодействия. У нас есть стандартная процедура – в том смысле, как мы реагируем на выборы и новых лидеров, и мы будем ей следовать. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций