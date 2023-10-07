Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ

Фархан Хак оценил слова Владимира Путина о возможном отзыве документа Госдумой РФ.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш призывает ядерные державы ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Пресса попросила чиновница поценить высказывание российского президента Владимира Путина о том, что Москва может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавшим ДВЗЯИ. Он не исключил, что Государственная Дума решит отозвать документ.

Мы осведомлены об этих комментариях. Генсек ООН настоятельно призывает все страны поступить так без оговорок либо предусловий, в особенности - те, чья ратификация требуется для вступления договора в силу. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В ООН призывали все ядерные державы публично снова подтвердить собственный мораторий на проведение ядерных испытаний и приверженность к реализации пунктов ДВЗЯИ.

В ООН не стали комментировать передачу США иранских боеприпасов Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций