Стефан Дюжаррик не стал говорит ь о решении CENTCOM США.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать журналистам во время регулярного брифинга в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке передачу американскими властями Вооруженным силам Украины конфискованных у Ирана боеприпасов. Пресса хотела узнать у спикера о том, существует ли правовая основа в рамках ООН, позволяющая передавать конфискованное оружие другой стороне.

На данный момент у меня нет данных, основываясь на которых я мог бы ответить на ваш вопрос. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Известно, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уведомило общественность о том, что 2 октября киевский режим получил от Вашингтона порядка 1,1 млн патронов калибра 7,62 миллиметров. Эти снаряды ранее были конфискованы (в декабре 2022 года) с судна, которое перевозило боеприпасы, направленные Корпусом стражей исламской революции в Йемен. Ведущие телеканала CNN добавили со ссылкой на чиновников из правительства в Белом доме о том, что администрация при президенте Джо Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как на законных основаниях передать Киеву оружие, которое лежит на складах CENTCOM на Ближнем Востоке.

В ООН считают, что возобновление зерновой сделки безопаснее временных коридоров.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций