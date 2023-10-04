В ООН считают, что возобновление зерновой сделки безопаснее временных коридоров

Восстановление зерновой сделки в ее полноценном формате, в частности с меморандумом о взаимопонимании, который предусматривает устранение препятствий для вывоза российских продуктов и удобрений, считается намного безопаснее и стабильнее попыток киевских властей организовать временные коридоры по акваторию Черного моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник прокомментировал данные о том, что с территории украинских портов вышли три сухогруза.
Мы продолжаем полагать, что возобновление зерновой сделки с меморандумом о взаимопонимании увеличит объемы поставки продовольствия в намного более стабильном и безопасном ключе.
Стефан Дюжаррик, пресс-сектераь генсека ООН
Стефан Дюжаррик добавил, что Всемирная организация сейчас "не занимается мониторингом судов в Черном море".
ООН: в Карабахе может оставаться от 50 до 1 тыс. армян.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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