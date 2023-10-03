ООН: в Карабахе может оставаться от 50 до 1 тыс. армян

Стефан Дюжаррик рассказал о работе миссии ООН в Ханкенди (Степанакерте).

Количество этнических армян в Нагорном Карабахе, по словам оставшихся в регионе очевидцев, может составлять от 50 до 1 тысячи человек. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом эксперт прокомментировал для СМИ рабочую поездку специалистов Всемирной организации на территорию конфликта. В частности, должностные лица посетили Ханкенди (Степанакерт).

Команда ООН услышала от представителей местных сообществ, что в Карабахе остается от 50 до 1 тыс. этнических армян. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Известно, что миссия ООН не обнаружила никаких признаков разрушения гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, в том числе школ, больниц, хотя все магазины были закрыты. Дополнительно эксперты не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций