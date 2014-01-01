Стефан Дюжаррик оценил инцидент в Оттаве, в котором был замечен Владимир Зеленский и Джастин Трюдо.

ООН выступает против любого чествования нацистов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом эксперт прокомментировал для СМИ приветствие украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо ветерана дивизии СС "Галиция" (неонацистская, террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории России) Ярослава Хунки в местном парламенте Оттавы.

Насколько я знаю, спикер канадского парламента уже принес извинения за приглашение этого человека. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые принимали активное участие в деятельности нацистов во время Второй мировой войны. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что лидер киевского режима Владимир 22 сентября выступил перед канадским парламентом Канады. На это мероприятие был приглашен 98-летний Гунка, служивший в годы Второй мировой войны в дивизии нацистов. На опубликованной в социальных сетях фотографиях из парламента Зеленский и Трюдо приветствуют его. После разгрома гитлеровской Германии многие украинские националисты, воевавшие на стороне Берлина, нашли прибежище в западных странах, особенно на территории Канады.

ООН выразила готовность оказать помощь переселенцам из Карабаха.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций