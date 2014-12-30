ООН выразила готовность оказать помощь переселенцам из Карабаха

Стефан Дюжаррик оценил ситуацию на территории Карабаха.

ООН окажет помощь переселенцам из Нагорного Карабаха в Армению в том случае, если международной организации будет предоставлен необходимый доступ к ним. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил прессе, что "наши люди" присутствуют как на территории Азербайджана, так и Армении. Они готовы поддерживать усилия по помощи мирному населению, если власти предоставят им такие возможности.

Мы внимательно и с большой обеспокоенностью следим за массовым передвижением людей в Армению. Если ООН будет предоставлен доступ, мы готовы провести оценку гуманитарных потребностей и оказать помощь затронутым ситуацией людям. СТефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

По состоянию на 25 сентября, более 6,5 тысяч человек выехали с территории нагорного Карабаха в Армению. Власти страны обещают предоставлять вынужденным переселенцам жилье.

В ООН заявили, что Гутерриш сохраняет решимость восстановить зерновую сделку.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций