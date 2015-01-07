В ООН заявили, что Гутерриш сохраняет решимость восстановить зерновую сделку

Стефан Дюжаррик оценил встречу генсека ООН с главой МИ РФ.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш сохраняет решительный настрой на восстановление зерновой сделки после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Мне нечего добавить о самой встрече к тому, что мы уже сказали. Состоялась также встреча заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина с гендиром Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций