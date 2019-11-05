В ООН ответили на упрек в неэффективности со стороны Украины

Стефану Дюжаррику пришлось оправдываться на брифинге в ООН.

Всемирная организация смогла в рамках зерновой сделки создать действенную платформу, объединяющую за одним столом представителей Москвы, Киева и Анкары. Таким образом в ООН ответили на высказывание украинских властей о неэффектвности работы штаба генсека в Нью-Йорке. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт напомнил, что высказывалась четкая позиция по теме нарушения международного права, связанного с украинским кризисом.

Позвольте мне сказать несколько слов в нашу защиту. <...> Морская инициатива, хоть и не была планом мирного урегулирования, является единственной структурой. Я думаю, что была создана очень полезная платформа, и мы надеемся, что сможем возобновить. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Гутерриш пока не получил ответ на переданные РФ предложения по зерновой сделке.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций