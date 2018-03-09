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Гутерриш пока не получил ответ на переданные РФ предложения по зерновой сделке

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Стефан Дюжаррик заметил, что "говорить пока нечего".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не получил официального ответа от России на переданные им предложения по восстановлению зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в сделал официальный представитель генсека в штаб-квартире в Нью-Йорке Стефан Дюжаррик. Пресса задала спикеру вопрос, на который тот ответил отрицательно. Эксперт добавил, что сотрудники Всемирной организации продолжают проводить "контакты на различных уровнях" по восстановлению черноморской инициативы. Однако в настоящий момент говорить о каком-либо развитии ситуации по этому вопросу  невозможно, так как новостей по теме пока что нет.

ООН не стала комментировать слова Лаврова о предложениях по восстановлению зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, зерновая сделка, оон, стефан дюжаррик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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