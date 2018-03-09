Гутерриш пока не получил ответ на переданные РФ предложения по зерновой сделке

Стефан Дюжаррик заметил, что "говорить пока нечего".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не получил официального ответа от России на переданные им предложения по восстановлению зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в сделал официальный представитель генсека в штаб-квартире в Нью-Йорке Стефан Дюжаррик. Пресса задала спикеру вопрос, на который тот ответил отрицательно. Эксперт добавил, что сотрудники Всемирной организации продолжают проводить "контакты на различных уровнях" по восстановлению черноморской инициативы. Однако в настоящий момент говорить о каком-либо развитии ситуации по этому вопросу невозможно, так как новостей по теме пока что нет.

ООН не стала комментировать слова Лаврова о предложениях по восстановлению зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций