ООН не стала комментировать слова Лаврова о предложениях по восстановлению зерновой сделки

Стефан Дюжаррик не стал оценивать слова главы МИД РФ.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик отказался каким-либо образом комментировать журналистам в штаб-квартире в Нью-Йорке заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что в послании главы Всемирной организации не было каких-либо гарантий. Соответствующий инцидент произошел в ходе выступления эксперта на регулярном брифинге со СМИ. Он пояснил, что не будет реагировать на такое высказывание, добавив, что Антониу Гутерриш наверняка не хотел бы вести переговоры "посредством публичных заявлений для прессы".

Ранее Сергей Лавров сообщил общественности о том, что Антониу Гутерриш рассказал ему о своих новых предложениях по поводу зерновой сделки. Это общение между делегатами состоялось на встрече на полях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге. Однако официальное послание главы Всемирной организации не содержало в себе гарантий для Москвы. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомоства РФ отметил, что российская сторона ценит усилия генсека по данному вопросу.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций