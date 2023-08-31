Генсек ООН осудил переворот в Габоне

Стефан Дюжаррик рассказал о позиции Гутерриша по ситуации в африканском государстве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил переворот в Габоне, а также призвал мятежников обеспечить безопасность президента страны Али бен Бонго Ондимбы и членов его семьи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в штаб-квартире в Нью-Йорке Стефан Дюжаррик.

Пристально следит за развитием ситуации в Габоне. Он резко осуждает попытку госпереворота как средство разрешить постэлекторальный кризис <...>. Он также призывает армию и службы безопасности гарантировать физическую неприкосновенность... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Чиновник рассчитывает на то, что вовлеченные стороны проявят сдержанность, будут участвовать в инклюзивном и предметном диалоге, а также обеспечат соблюдение верховенства закона и прав человека а африканской стране. Эксперт уточнил, что вопрос о том, скажется ли ситуация в Габоне, который занимает место непостоянного члена Совета Безопасности Всемирной организации на работе СБ, надо адресовать его участниками. Он добавил, что все выступают против военного переворота.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций