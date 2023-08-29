В ООН обеспокоены ударами Израиля по аэропорту Алеппо

Стефан Дюжаррик рассказал о позиции Гутерриша по ракетному обстрелу аэропорта в Сирии.

Ракетные удары Израиля по мирийскому аэропорту в Алеппо вызывают обеспокоенность, так как гражданская инфраструктура должна быть защищена. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в штаб-квартире в Нью-Йорке Стефан Дюжаррик. Эксперт напомнил прессе, что этот инцидент привел к закрытию воздушной гавани и отмене как минимум одного гуманитарного рейса от ООН. При этом Аллеппо считается критически значимым транспортным узлом в вопросе доставки гуманитарной помощи населению. В Генсекретариате осуждают все акты насилия на территории Сирии, а также призывают стороны выполнять свои обязательства по международным правам.

Стоит напомнить, что гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом. Генеральный секретарь призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в регионе. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что министерство по обороне Сирии сообщило о том, что ВВС Израиля в ночь на понедельник 28 августа совершили атаку ракетами международному аэропорту Алеппо, в результате чего воздушная гавань оказалась выведена из строя.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций