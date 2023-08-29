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В ООН не берутся предсказывать судьбу зерновой сделки в контексте визита Эрдогана в Россию

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Стефан Дюжаррик прокомментировал визит Эрдогана в Россию.

Всемирная организация сейчас делает все возможное для возобновления экспорта российского продовольствия и удобрений, но не берется предсказывать судьбу черноморской инициативы в контексте возможного рабочего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Мы продолжаем выступать и делаем все возможное для возобновления экспорта украинского зерна, российского продовольствия и удобрений посредством всех подписанных соглашений. Остаемся в контакте, но мне сейчас нечего объявить.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

На вопрос прессы о том, стоит ли ожидать какого-либо прорыва по зерновой сделке, Стефан Дюжаррик счел, что ООн находитсяне в той ситуции, чтобы предсказывать дальнейшее развитие событий.

Представитель ООН отправился в Нигер на переговоры с военными.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: зерновая сделка, оон, реджеп тайип эрдоган, стефан дюжаррик, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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