Представитель ООН отправился в Нигер на переговоры с военными

Стефан Дюжаррик рассказал о работе по мирному урегулированию ситуации в африканской стране.

Специальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Леонарду Сантош Шимао направился на территорию Нигера для обсуждения с местными военнослужащими мирное урегулирования кризиса в этой африканской стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В ближайшее время господин Шимао прибудет в столицу Нигера Ниамей. Он планирует встретиться с Национальным советом спасения родины, руководителями совета и другими заинтересованными сторонами. Он остается в контакте с представителями стран ECOWAS. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций