ООН прокомментировала попытку Киева ударить беспилотником по Москве

Стефан Дюжаррик призывал завершить кризис в регионе как можно быстрее.

Официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик прокомментировал журналистам в ходе выступления на регулярном брифинге в штаб-квартире ООН налет украинского беспилотника на Москву. Специалист заметил, что никто не хочет видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру, а также все желают завершения регионального конфликта.

Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим видеть окончание этого конфликта. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что мэр российской столицы Сергей Собянин накануне сообщил о том, что в ночь с четверга на пятницу отечественные противовоздушные системы обороны уничтожили над городом беспилотник противника, обломки которого упали в зоне местного "Экспоцентра".

В ООН выразили обеспокоенность ситуацией с поставками кассетных боеприпасов Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций