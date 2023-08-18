Изуми Накамицу рассказала о военных поставках для ВСУ.

Поставки Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство во Всемирной организации. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделала заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу. Эксперт объяснила коллегам, что поставки вооружений и боеприпасов киевскому режиму увеличиваются в последние месяцы.

Я бы хотела подчеркнуть, что сообщения о поставках и применении кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство. Изуми Накамицу, замгенсека ООН

Иностранный представитель пояснила, что ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призывал страны "отказаться от применения вооружений этого типа и оставить их в прошлом".

ООН примет участие в саммите БРИКС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций