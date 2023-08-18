В ООН выразили обеспокоенность ситуацией с поставками кассетных боеприпасов Украине

Поставки Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство во Всемирной организации. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделала заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу. Эксперт объяснила коллегам, что поставки вооружений и боеприпасов киевскому режиму увеличиваются в последние месяцы.
Я бы хотела подчеркнуть, что сообщения о поставках и применении кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство.
Изуми Накамицу, замгенсека ООН
Иностранный представитель пояснила, что ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призывал страны "отказаться от применения вооружений этого типа и оставить их в прошлом".
ООН примет участие в саммите БРИКС.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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