ООН примет участие в саммите БРИКС

Фархан Хак заметил, что уровень участия ООН в мероприятии будет определен позже.

Всемирная организация будет представлена на саммите БРИКС, но уровень своего участия эксперты объявят на следующей неделе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.

Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В международный альянс БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно страну на мероприятии будет представлять российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций