Гутерриш продолжает работать над восстановлением зерновой сделки

Фархан Хак оценил работу генсека ООН по черноморской инициативе.

Антониу Гутерриш продолжает предпринимать все возможные усилия для того, чтобы обеспечить возвращение стран-участниц к реализации зерновой сделке, а также экспорт продовольствия и удобрений из России и Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.

Генсек обеспокоен конфликтом в целом, но и, конечно, мы особенно обеспокоены признаками того, что атакам подвергаются инфраструктура для зерна и другого продовольствия. Он выражал обеспокоенность в связи с потенциальным ростом цен на продовольствие. Все это не способствует снижению этих обеспокоенностей. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Эксперт добавил, что больше всего Во Всемирной организации хотят возобновления черноморской инициативы и того понимания между подписавшимися сторонами, которое у нас было по этому вопросу

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций