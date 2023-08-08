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В ООН приветствовали консультации по Украине в Джидде

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Фархан Хак оценил встречу стран в Джидде.

Всемирная организация приветствует прошедшие в городе Джидде Саудовской Аравии международные консультации, посвященные украинскому кризису. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генеральньного секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом эксперт отреагировал на вопрос СМИ о том, что 5 и 6 августа состоялись обсуждения "формулы мира". Эксперт призвал основываться во всех начинаниях на Уставе ООН. 

Единственное, что мы можем сказать, - это то, что мы приветствуем все дипломатические инициативы, касающиеся данного кризиса, и мы намерены и дальше добиваться установления в том или ином виде мира

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Фархан Хак добавил, что несмотря на то, что участники консультаций не приняли итогового коммюнике, страны публично заявили о намерении "продолжать поиски мирного разрешения" кризиса. 

В ООН заявили, что делают все возможное для продолжения экспорта сельхозпродукции РФ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: джидда, оон, переговоры, саудовская аравия, фархан хак, формула мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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