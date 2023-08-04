В ООН заявили, что делают все возможное для продолжения экспорта сельхозпродукции РФ

Фархан Хак не стал раскрывать подробности телефонного разговора между Сергеем Вершининым и Ребекки Гринспен.

Всемирная организация продолжает прикладывать усилия для обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений, однако о каких-либо широких консультациях по этому вопросу пока объявлений нет. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Такой ответ чиновник дал корреспонденту, попросившему изложить публично подробности телефонного разговора между заместителем министра иностранных дел России Сергея Вершинина и главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен. Стороны обсуждали реализацию Меморандума о понимании с ООН, предусматривающего обеспечение выхода на рынки отечественной продукции.

Мне нечего объявить о каких-либо встречах. Очевидно, как вы только что подтвердили, Ребека Гринспен продолжает находиться в контакте с ключевыми представителями, включая представителей РФ, продолжает свои усилия, как и Мартин Гриффитс. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В ООН заявили об отсутствии данных о переговорах по возобновлению зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций