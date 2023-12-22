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"Бьют дерзко". Генерал ВСУ пожаловался на работу российских ВКС

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Сергей Кривонос оценил дефицит ПВО на Украине.

Российские Воздушно-космические силы активно бьют по позициям армии киевского режима в зоне проведения специальной операции. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала "Прямой". Иностранный специалист заметил, что сейчас Вооруженным силам Украины остро не хватает для работы систем противовоздушной обороны. Эти средства могли бы помочь ВСУ "хоть что-то" противопоставить российским ВКС, сбрасывающим на противника корректируемые авиационные бомбы. Аналитик уточнил, что на данный момент сложно сказать, как именно поставки новых вооружений и ПВО от американской администрации помогут ВСУ в сражениях.

Российские самолеты <…> дерзко бомбят наши позиции на переднем крае.

Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий 

Теги: авиабомбы, вкс россии, всу, пво, сергей кривонос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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