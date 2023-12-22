Сергей Кривонос оценил состояние ПВО Украины.

Украинские власти в феврале 2024 года напрасно пиарились на том, что национальные энергетические объекты "пережили зиму". Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала "Прямой". Иностранный аналитик заверил зрителей шоу в том, что сложная ситуация с противовоздушной обороной страны сложилась в значительной мере из-за того, что руководство киевского режима мало уделяло внимания этому вопросу за последние несколько лет.

Рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет. Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий