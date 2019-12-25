ЗакС утвердил закон об исполнении бюджета за 2023 год

Расходы бюджета в 2023 году составили 1,174 трлн рублей, что составляет 98% от запланированных.

Депутаты ЗакСа Петербурга приняли в первом чтении отчет об исполнении городского бюджета за 2023 год. Согласно представленным данным, доходы бюджета составили 1,148 трлн рублей, что на 4,6% больше запланированного. Вице-губернатор Алексей Корабельников подчеркнул, что такие результаты стали возможными благодаря слаженной работе федеральных и городских властей, налоговых органов, а также патриотизму и трудолюбию горожан.

Расходы бюджета в 2023 году составили 1,174 трлн рублей, что составляет 98% от запланированных. Дефицит бюджета составил 26,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что бюджет Петербурга по доходам превышает триллион рублей уже второй год подряд. Бюджет города на 2024 год также превышает трлн рублей как по доходам, так и по расходам.

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Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга