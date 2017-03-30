Сбер рассказал, что будет с ипотекой после отмены льготных программ

1 июля 2024 года истекает срок действия льготной ипотеки с господдержкой, которая вот уже несколько лет являлась главным драйвером роста жилищного рынка. В прошлом году россияне оформили рекордное количество жилищных кредитов на 7,8 трлн руб. Однако ужесточение правил получения ипотечного кредита с государственной поддержкой и рост ключевой ставки ЦБ до 16%, заставил всех участников рынка пересмотреть правила игры.

В качестве меры поддержки после сворачивания льготных программ, Сбербанк намерен значительно улучшить условия по ипотеке на первичную недвижимость рынка. Так у всех застройщиков РФ появится возможность сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом за счёт субсидии. Также Сбер снизит ставки в рамках комплексного предложения для объектов с финансированием Сбера. Об этом сообщили на конференции для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

Алексей Ушенин управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

Я знаю точно, что эффективные застройщики, банки, подрядчики, агентства буду чувствовать себя лучше других при любой рыночной ситуации.

Еще одним драйвером роста останется ипотека на индивидуальное жилищное строительство. Как рассказал директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи, в текущем году объемы выдачи останутся на уровне 450 млрд рублей, что сопоставимо с цифрами 2023 года. а портфель ипотечных кредитов на ИЖС - около 1 трлн руб. При этом рынок загородной недвижимости становится все более цивилизованным.

Алексей Лейпи, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка:

По последним данным, у нас уже около 5000 аккредитованных подрядчиков это подрядчики, которые занимаются непосредственно возведением индивидуального жилищного строительства в регионах, за которыми мы следим, мониторим, чтобы и качество их работ, и в принципе, обязательства, которые они взяли на себя, выполнялись в срок. При этом при таком бурном росте, безусловно, среди них появляются те, кто не рассчитывают, в том числе свои силы. Отсюда и абсолютно логичный, своевременный шаг введение эскроу.

Несколько месяцев назад Сбер запустил ипотечную программу на ИЖС с открытием эскроу-счёта. Данный инструмент уже давно активно применяется при строительстве многоквартирных домов и защищает интересы дольщиков в случае, если застройщик не выполняет свои обязательства. Также в рамках цифрового дня Domcliсk ведущие эксперты поделились аналитикой, обсудили digital-трансформацию отрасли, ключевые запуски и новые инструменты для всех участников рынка недвижимости.

Михаил Матовников, директор Центра финансовой аналитики Сбера:

На самом деле правильное решение – не обрубать эту господдержку в регионах, где вообще ничего не было. Но в большом количестве других регионов цены выросли таким образом, что надо ставить вопрос о том, как будет выглядеть мягкая посадка, а не то, куда это может вырасти дальше.

Конференции Домклик от Сбера в ближайшие два года запланированы в нескольких крупных городах страны. Каждое мероприятие собирает сотни девелоперов, представителей агентств недвижимости, еще тысячи участников подключаются онлайн.