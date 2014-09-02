Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер добавил, что военнослужащие улучшили положение по переднему краю.

Нанесли поражение формированиям 144 механизированной бригады, 110 и 112 бригад территориальной обороны, 1 бригады специального назначения в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Макеевки и Песчаного. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Противник из армии киевского режима лишился до 460 человек личного состава убитыми и ранеными, пяти автомобилей, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Богдана", 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметрового орудия Д-20, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Бойцы ликвидировали у ВСУ два склада с боеприпасами.

Группировка "Центр" сообщила об уничтожении двух снарядов HIMARS ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России