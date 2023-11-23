Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что военнослужащие нанесли поражения 28, 31, 32, 41, 47, 151 механизированным, 68 егерской, 25 воздушно-десантной бригаде, 111 территориальной обороны армиии киевского режима. Противник размещался на территории населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Торецк, Новоселовки-1, Михайловка и Калиновка. Дополнительно бойцы отразили семь контратак ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотный летательный аппарат. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Вооруженные силы лишились до 410 человек личного состава, двух танков, включая и образец американской техники "Абрамс", двух пикапов, гаубицы "Мста-Б", противотанковой пушки "Рапира".

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России