Военнослужащие ликвидировали объект ВСУ в Херсонской области.

Российский боевой экипаж танка Т-72Б3 при группировке войск "Днепр" с закрытой огневой позиции уничтожил наблюдательный пункт армии киевского режима, расположенный на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Такие сведения журналистам предоставили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Танкисты Т-72Б3 отработали навесом, как гаубица, по позициям противника за Днепром. Корректировка стрельбы велась беспилотными летательными аппаратами в режиме реального времени. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослущаие уточнили, что наблюдательный пункт противника располагался почти у самой кромки воды. Цель противника была поражена с расстояния, превышающего три километра. После выполнения задачи, танкисты увели боевую технику с позиции, организовали мероприятия по маскировке машины и пополнили боевой комплект. Напомним, что Т-72Б3 обладает системой РЭБ "Купол". Она не позволяет беспилотникам ВСУ, в частности дронам-камикадзе, приблизиться к "броне".

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 100 военных ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России